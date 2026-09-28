Росіяни за добу втратили понад 2 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216474-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-ponad-2-tys-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 531 тис. 60 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 28 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 385 танків;

25 тис. 450 бойових броньованих машин;

50 тис. 477 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 165 одиниць РСЗВ;

1 тис. 679 одиниць засобів ППО;

443 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 774 наземні робототехнічні комплекси;

537 тис. 228 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 118 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

154 тис. 735 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 763 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав 90 авіаударів, під час яких скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 845 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 918 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Гаврилівська Слобода, Корчаківка, Писарівка, Яструбщина, Кореньок, Могриця, Товстодубове, Садки, Мар’їне та Пустогород. Крім того, авіаударів зазнали райони населених пунктів Суми, Хотінь та Вільна Слобода.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження живої сили та чотири пункти управління БпЛА противника.