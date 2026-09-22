Наслідки російських ударів на Одещині, фото: Одеська ОВА

https://racurs.ua/ua/n216374-rosiyany-atakuvaly-cyvilnu-infrastrukturu-odeschyny-vynykla-masshtabna-pojeja-foto.html

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Російські загарбники завдали удари по цивільній інфраструктурі Одещини.

Внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа складських приміщень, обійшлося без постраждалих. Про це сьогодні, 22 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через значне задимлення фахівці провели заміри якості атмосферного повітря. За їх результатами, вміст хімічних речовин і продуктів горіння не перевищує допустимих норм. Загрози для населення немає, — додав він.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що ліквідація пожежі ускладнювалася загрозами повторних ударів.