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Винищувачі НАТО вперше знищили безпілотник над Литвою. Фото:

Винищувачі НАТО вперше знищили безпілотник у повітряному просторі Литви

15 вер 2026, 09:57
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НАТО вперше знищило дрон у повітряному просторі Литви.

У ніч проти 15 вересня у литовський повітряний простір увійшов невідомий БпЛА. Литовська армія близько опівночі попередила про ймовірну повітряну загрозу близько опівночі, а мешканці отримали відповідні сповіщення на мобільні телефони. Винищувачі Північноатлантичного альянсу знищили повітряну ціль. Про це президент Литви Гітанас Науседа повідомив у соціальній мережі X.

Безпілотник, який щойно увійшов у повітряний простір Литви, знищили винищувачі НАТО. Дякую особовому складу союзників за оперативну реакцію, — йдеться у повідомленні.

За словами литовського президента, країна разом із союзниками по НАТО захищатиме свій повітряний простір. При цьому він не уточнив тип збитого апарата й не повідомив про постраждалих або руйнування.

Литовське медіа LRT поінформувало, що уламки дрона знайшли між Каунасом і Кайшядорісом. Попередньо відомо, що безпілотник залетів у Литву з території Білорусі. Через загрозу тимчасово обмежили роботу Вільнюського аеропорту.

НАТО піднімало у повітря італійські винищувачі з авіабази в Шяуляї. Авіація знищили БпЛА у повітрі приблизно через 30 хвилин після першого повідомлення про нього.

Нагадаємо, 14 серпня у Латвії збили невідомий дрон. Знешкодили повітряну ціль винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Джерело: LRT

Джерело: Ракурс


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