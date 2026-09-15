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Истребители НАТО впервые уничтожили беспилотник над Литвой. Фото:
Истребители НАТО впервые уничтожили беспилотник в воздушном пространстве Литвыhttps://racurs.ua/n216229-istrebiteli-nato-vpervye-unichtojili-bespilotnik-v-vozdushnom-prostranstve-litvy.htmlРакурс
НАТО вперше знищило дрон у повітряному просторі Литви.
У ніч проти 15 вересня у литовський повітряний простір увійшов невідомий БпЛА. Литовська армія близько опівночі попередила про ймовірну повітряну загрозу близько опівночі, а мешканці отримали відповідні сповіщення на мобільні телефони. Винищувачі Північноатлантичного альянсу знищили повітряну ціль. Про це президент Литви Гітанас Науседа повідомив у соціальній мережі X.
Безпілотник, який щойно увійшов у повітряний простір Литви, знищили винищувачі НАТО. Дякую особовому складу союзників за оперативну реакцію, — йдеться у повідомленні.
За словами литовського президента, країна разом із союзниками по НАТО захищатиме свій повітряний простір. При цьому він не уточнив тип збитого апарата й не повідомив про постраждалих або руйнування.
Литовське медіа LRT поінформувало, що уламки дрона знайшли між Каунасом і Кайшядорісом. Попередньо відомо, що безпілотник залетів у Литву з території Білорусі. Через загрозу тимчасово обмежили роботу Вільнюського аеропорту.
НАТО піднімало у повітря італійські винищувачі з авіабази в Шяуляї. Авіація знищили БпЛА у повітрі приблизно через 30 хвилин після першого повідомлення про нього.
Нагадаємо, 14 серпня у Латвії збили невідомий дрон. Знешкодили повітряну ціль винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.
Джерело: LRT