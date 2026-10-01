Латвия заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие. Фото:

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Латвія прийме та розмістить на своїй території ядерну зброю.

У Ризі готові це зробити в разі безпекової потреби та якщо Північноатлантичний альянс ухвалить відповідне колективне рішення. Так президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував ініціативу Великої Британії щодо посилення ядерного щита для учасниць Об'єднаних експедиційних сил (JEF), куди, зокрема, входять держави Балтії, Північної Європи та Нідерланди. Про це пише видання Delfi.

Якщо така необхідність виникне і НАТО ухвалить таке колективне рішення, у Латвії буде розміщено ядерну зброю, — заявив він.

За словами Рінкевичса, латвійські закони не забороняють дислокацію арсеналів ядерної зброї. І наголосив, що наразі не ведуться жодні переговори щодо розміщення боєголовок на території країни.

Латвійський лідер додав, що ядерне стримування відіграє фундаментальну роль у безпеці Європи. А без ядерної зброї європейський континент міг би зіткнутися зі значно більшою кількістю звичайних воєн.

Нагадаємо, РФ попередила НАТО, що готова застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території Російської Федерації. Росіяни звинуватили блок у «небезпечному та безрозсудному курсі», який має «високі ризики виникнення прямого збройного конфлікту».

В Північноатлантичному альянсі заявили, що такі погрози є «безвідповідальними». Там наголосили, що жодні навчання чи дії блоку «не становлять загрози для території Російської Федерації».

Джерело: Delfi