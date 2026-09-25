Россия может начать «ограниченную военную операцию» против страны НАТО, фото:

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Россия может начать ограниченную военную операцию против одной из стран НАТО в ближайшие месяцы, заявила датская разведка — это одно из самых строгих предупреждений, обнародованных западными службами безопасности.

В отчете, опубликованном в четверг, датская военная разведка предупредила о «небольшом, но растущем риске» того, что Россия может нанести удары на большие расстояния по инфраструктуре НАТО, оказывающей поддержку Украине, или осуществить ограниченное вторжение в соседнюю страну с небольшим контингентом войск, которые, вероятно, будут действовать без опознавательных знаков.

Отчет появился спустя несколько часов после пожара на спутниковой станции Starlink в центральной Польше, которую местные власти назвали «актом саботажа».

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что пожар, который вспыхнул ночью в Мазовецком воеводстве, был «намеренно организован с целью выведения станции из строя», что привело к перебоям в доступе в Интернет для ряда учреждений, в частности для украинских Вооруженных сил.

Гавковский отметил, что пока не установлено, кто несет ответственность за пожар, но «многие признаки указывают на то, что это соответствует новой российской доктрине нападения».

В начале этого месяца Германия публично обвинила Россию в попытке атаки с помощью дронов на аэропорт Лейпциг/Галле, а ряд других инцидентов — в частности, пожары на заводах по производству дронов и акты саботажа, направленные против железнодорожной инфраструктуры — также расследуются на предмет возможной связи с Москвой. Россия отрицает свою причастность к таким атакам.

В последние недели несколько руководителей европейских разведывательных служб предупредили, что Россия, возможно, готовит более решительные действия, чтобы проверить готовность стран НАТО поддерживать Украину, хотя мнения чиновников относительно того, насколько близким может быть такой шаг, расходятся.

Датчане предупредили, что, как ожидается, в ближайшие месяцы Россия усилит свои гибридные атаки против европейских стран, что будет иметь «более серьезные последствия» для тех, кто станет их мишенью, в частности это будут «разрушительные кибератаки, парализующие функционирование общества, а также диверсионные атаки, несущие высокий риск жертв».

Источник, осведомленный с позицией Москвы, согласился, что Россия, вероятно, усилит свои гибридные атаки.

Высшее военное командование России убеждено, что некоторые страны НАТО непосредственно участвуют в войне против России — не только поставляя Украине оружие и разведданные, но и помогая наводить ракеты и беспилотники, — отметил источник, пожелавший остаться анонимным.

Поэтому они считают, что НАТО уже ведет гибридную войну против России, и что Россия имеет право ответить тем же, — добавил источник.

Источник: The Guardian