Винищувачі НАТО отримали дозвіл знищувати дрони над країнами Балтії. Фото:

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Місію патрулювання повітряного простору Baltic Air Policing модернізували до формату повітряної оборони.

На саміті НАТО в Анкарі ухвалили, яким пілотам винищувачів дозволили знищувати безпілотники та інші об'єкти над країнами Балтії, які становлять загрозу. Про повідомила агенція Reuters із посиланням на слова президента Литви Гітанаса Науседи.

Місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування. Але те, що відбувається сьогодні, вже не є повністю мирною обстановкою, — заявив він на саміті Північноатлантичного альянсу.

Наголошується, що Литва, Латвія та Естонія не мають власної винищувальної авіації, тому їхній повітряний простір охороняють союзники по НАТО.

Також ЗМІ поінформувало, що в 2026 році винищувачі НАТО вперше відкрили вогонь під час місії Baltic Air Policing, збивши над Естонією та Латвією українські безпілотники, які випадково залетіли на територію країн.

Нагадаємо, 19 травня в Естонії військові вперше збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Того дня БпЛА, імовірно українського походження, міг прямувати в бік російських цілей. Дрон ліквідував винищувач місії повітряної поліції Балтійських країн над районом озера Виртс’ярв.

Джерело: Reuters