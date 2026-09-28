РФ вдень атакувала Україну 124 дронами, один із них влучив біля кордону з Польщею. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія вдень 28 вересня атакувала Україну безпілотниками.

Починаючи з 6.30 й до 18.30 ворог запустив 124 ударними БпЛА (86 із них були реактивними), а також дрони «Гербера», «Бандероль"/"Дань-Т» та безпілотники інших типів. Основним напрямком удару була Київщина. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Попередньо відомо, що українська протиповітряна оборона змогла збити й подавити 86 безпілотників. Серед знешкоджених були 49 реактивних. БпЛА противника влучили на 26 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що станом на 18.30 в українському повітряному просторі спостерігаються декілька ворожих ударних безпілотників.

Один із ворожих безпілотників дістався до Волині й вибухнув неподалік кордону з Польщею. У мережі пишуть, що удар був по парковці вантажівок біля пункту пропуску «Ягодин».

У Волинській ОВА поінформували, що було влучання неподалік кордону Польщею в селі Старовойтове Ковельського району. Ударна хвиля пошкодила приміщення КПП на в’їзд в термінал. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило.

Тим часом оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х повідомило про залучення військової авіації у зв’язку з російськими дроновими атаками проти України.

Нагадаємо, 28 вересня російський дрон-камікадзе влучив по лікарні «Добробут» у центрі Києва. Загалом у столиці внаслідок сьогоднішніх обстрілів постраждали 19 мешканців міста. Зокрема, троє дітей. Одна жінка загинула. Госпіталізувати довелося шістьох осіб, серед них — двоє дітей.