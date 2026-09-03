Українським винищувачам F-16 вже не вистачає ракет. Фото:

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Українським винищувачам F-16 вже не вистачає ракет.

Дефіцит ракет класу «повітря-повітря» вже впливає на бойову роботу цих літаків. Тому під час деяких денних вильотів українські пілоти змушені покладатися лише на вбудовані гармати винищувачів. Про це пише TWZ.

Журналістка Newsmax Шелбі Вайлдер стверджує, що Повітряні сили ЗСУ відстежують поставки ракет у міру їхнього перетину кордону країни. При цьому час іде не лише на години, але й на хвилини до того, як боєприпаси дістануться літаків.

Як відомо, винищувачі F-16 є важливою частиною української ППО. Ці літаки перехоплюють російські дрони та крилаті ракети, а також здатні протистояти російській бойовій авіації. На озброєнні ЗСУ ці винищувачі перебувають з літа 2024 року.

Ці літаки в основному мають на озброєнні ракети середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) та ракети меншої дальності AIM-9 Sidewinder. Медіа вказує, що саме цих ракет українській авіації зараз і не вистачає.

Нестача цих раке змушує пілотів стріляти по повітряних цілях із бортової гармати. Однак це ризиковано робити проти малих і повільних цілей, особливо в нічний час.

Нагадаємо, 29 липня у Кременчуцькому районі Полтавської області під час виконання бойового завдання впав літак F-16 Повітряних сил ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися, його життю наразі нічого не загрожує. За фактом інциденту розпочате досудове розслідування.

Джерело: TWZ