Винищувач F-16 розбився на Харківщині, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n215324-obstavyny-padinnya-f-16-na-poltavschyni-rozsliduie-dbr-foto.html

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На Полтавщині у Кременчуцькому районі вчора, 29 липня, близько 18.45 під час виконання бойового завдання впав літак F-16 Повітряних сил ЗСУ.

За цим фактом розпочате досудове розслідування, про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що пілот літака встиг катапультуватися, його життю наразі нічого не загрожує.

Відразу після події на місце аварії негайно виїхала слідчо-оперативна група Територіального управління ДБР у місті Полтаві. Невідкладні слідчі (розшукові) заходи тривали усю ніч та продовжуються вранці. Встановлюються усі обставин авіаційної події, — розповіли у ДБР.

Відомості про цей інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу — порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.