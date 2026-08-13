ДБР знайшло «чорну скриньку» винищувача МіГ-29, який розбився на Одещині. Фото: ДБР

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Обставини падіння винищувача МіГ-29 на Одещині продовжує розслідувати ДБР.

Сьогодні, 13 серпня, було знайдено «чорну скриньку». Бортовий реєстратор зазнав термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Фахівці вже працюють над його відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події й жодна з них остаточно не підтверджена. Про повідомили в Державному бюро розслідувань.

Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб об'єктивно та максимально повно встановити причини цієї авіаційної події. Слідство має дати чітку відповідь, що саме сталося під час виконання бойового завдання і які фактори до цього призвели. Жодна з версій не буде відкинута без ретельної перевірки, — наголосив директор ДБР Олексій Сухачов.

Зазначається, що співробітники Бюро перевіряють технічний стан ракети, яку пілот випустив по ворожому БпЛА, та її придатність до застосування на момент запуску.

Також слідство перевіряє, чи були дотримані правила підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака. Крім того, досліджуються уламки винищувача, матеріали з місця події та свідчення військовослужбовців.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 416 (порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня МіГ-29 Збройних сил України виконував бойове завдання зі знищення російських дронів. Виникла нештатна ситуація, літак загорівся, а пілот втратив керування. Льотчик встиг катапультуватися.