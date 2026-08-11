Український винищувач МіГ-29 розбився на Одещині 10 серпня, фото: ДБР

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На Одещині вчора, 10 серпня, ввечері у Березівському районі впав український винищувач МіГ-29.

Здійснюється розслідування обставин події. Про це сьогодні, 11 серпня, вранці повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників, — розповіли у ДБР. — Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.

Зазначається, що відразу після падіння винищувача слідчо-оперативна група ДБР виїхала на місце події та працювала там упродовж усієї ночі. Здійснено огляд території, вилучено уламки літака, працівники ДРБ збирають необхідні матеріали, опитують свідків і військовослужбовців.

Наразі тривають пошуки бортового реєстратора — так званої «чорної скриньки». Дані з нього матимуть важливе значення для встановлення обставин останніх хвилин польоту, — розповіли у ДБР. — Після отримання та аналізу цієї інформації слідство зможе визначити й озвучити попередні версії причин авіаційної події.

Слідство також має перевірити дотримання правил підготовки до польоту, його виконання й експлуатації літака.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу — порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Триває досудове розслідування.