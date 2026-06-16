Схему незаконного примусу до мобілізації викрили на Одещині, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n214453-masshtabnu-shemu-nezakonnoyi-mobilizaciyi-vykryly-na-odeschyni-dbr-foto.html

Ракурс

В одному з районних ТЦК та СП на Одещині викрили масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомила прес-служба ДБР.

За даними слідства:

для покращення показників мобілізації шестеро посадовців РТЦК організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків;

до діяльності вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали розшукувати громадян та збирати інформацію про них;

працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск;

встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які використовувалися для фізичного впливу на громадян, — розповіли у ДБР.

Наразі затримано дев’ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу).

Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інших можливих потерпілих.