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Схему незаконного примусу до мобілізації викрили на Одещині, фото: ДБР

Масштабну схему незаконної мобілізації викрили на Одещині — ДБР (ФОТО)

16 чер 2026, 15:24
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В одному з районних ТЦК та СП на Одещині викрили масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомила прес-служба ДБР.

За даними слідства:

  • для покращення показників мобілізації шестеро посадовців РТЦК організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків;
  • до діяльності вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали розшукувати громадян та збирати інформацію про них;
  • працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск;
  • встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які використовувалися для фізичного впливу на громадян, — розповіли у ДБР.

Наразі затримано дев’ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу).

Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інших можливих потерпілих.

Навіть в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини, — наголошують у ДБР.

Схему незаконного примусу до мобілізації викрили на Одещині, фото: ДБР

Джерело: Ракурс


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