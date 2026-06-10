ДБР проводить слідчі дії стосовно екс-начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Фото:

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ДБР проводить слідчі дії стосовно колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова.

У середу, 10 червня, на виїзді з Києва на блокпосту одеської траси, ймовірно, співробітники Державного бюро розслідувань зупинили позашляховик BMW. Одним із пасажирів, із яким спілкуються правоохоронці, є екс-керівник Одеського військкомату Борисов. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що ДБР проводить обшуки в межах розслідування кримінального провадження щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Нагадаємо, екс-керівник Одеського ТЦК Євген Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях ДБР. У справах проти колишнього військкома вже внесли понад 100 млн грн застав.

Борисов проходить у справах про незаконне збагачення на суму близько 142−143 млн грн, а також звинувачується у підробці документів, ухиленні від військової служби та легалізації доходів. Колишньому очільнику ТЦК приписують придбання елітної нерухомості в Іспанії та дорогих автомобілів під час війни, що за версією слідства не відповідає офіційним доходам.