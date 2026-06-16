У Закарпатській області помер 29-річний чоловік після перебування в одному з ТЦК. Фото:

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У Закарпатській області помер 29-річний чоловік після перебування в одному з ТЦК.

Працівники ДБР вже розпочали досудове розслідування за фактом смерті. А підставою для реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена в медіа та соцмережах, про можливе застосування до чоловіка насильства під час перебування у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про це 16 червня повідомило Державне бюро розслідувань.

Попередньо встановлено, що під час перебування у військкоматі чоловік неодноразово скаржився на погіршення самопочуття. Його двічі доставляли до лікарні.

Після першого обстеження лікарі надали необхідну допомогу пацієнту та виписали його. Після цього ТЦКшники знову повернули його до приміщення, де утримували раніше. Наступного дня чоловіка повторно госпіталізували у критичному стані після раптової зупинки серця. Його намагалися реанімувати, але він помер через кілька днів, не приходячи до тями.

Правоохоронці розслідують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану — ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Наразі встановлюються усі обставини події, перевіряються дії службових осіб ТЦК та СП, а також своєчасність і повнота надання медичної допомоги. Призначено додаткові судові експертизи, які встановлять остаточну причину смерті.

Нагадаємо, представники уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини провели перевірки у Тернопільському ТЦК. З’ясувалося, що у військкоматі утримували чоловіків із психічними розладами та інвалідністю. Представникам уповноваженого вдалося звільнити п’ятьох людей, які не підлягали мобілізації.