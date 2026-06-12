У ТЦК Тернополя утримували людей з психічними розладами та інвалідністю. Фото:

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Перевірки у Тернопільському ТЦК провели представники уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини.

З’ясувалося, що у військкоматі утримували чоловіків із психічними розладами та інвалідністю. Під час візиту до місця, де перебували мобілізовані, на той момент утримували близько 28 осіб. Із них 17 письмово звернулися до омбудсмана зі скаргами на можливі порушення їхніх прав. Представникам уповноваженого вдалося звільнити п’ятьох людей, які не підлягали мобілізації. Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець 12 червня повідомив у Facebook.

Щойно мої представники повернулися з моніторингового візиту до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП. Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні — вона була потрібна ще вчора, — зазначив він.

Зазначається, що після перевірки звільнили чоловіка із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двох людей із психічними розладами (з етичних міркувань діагнози не розголосили), а також двох чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько шести місяців.

Також заявляється, що ТЦКшник, який наглядав за мобілізованими, був п’яний. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму.

Уповноважений ВРУ заявив, що за результатами перевірки офіційно підготував відповідне реагування для усунення виявлених порушень і недопущення подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно представники омбудсмена виявили в Ужгородському РТЦК та СП жорстоке поводження з людьми. Військовозобов’язаних катували, зокрема, прив’язували кайданками до драбини. Вже повідомлено про тимчасовому виконувачу обов’язків начальника РТЦК, начальнику групи військового обліку та інструктору ТЦК.