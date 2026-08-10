ЗСУ уразили командний пункт російського комплексу ППО С-300П. Фото:

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Українські військові продовжують вибивати російську ППО.

На одній із ділянок фронту ЗСУ вполювали рідкісну ціль — командний пункт комплексу російської протиповітряної оборони С-300П/ПМ. Відпрацювали по ворожому об'єкту 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». Про це підрозділ повідомив у Telegram.

Зазначається, що командно-штабна машина є «мозком» комплексу, бо збирає дані з радарів і віддає команди на пускові установки.

Приліт по ньому робить діру в ППО ворога на цілій ділянці фронту й дозволяє нашим засобам залітати вглиб та бити по стратегічних цілях. А ще вони напхані рідкісною електронікою, до біса дорогі, а на навчання екіпажу йдуть роки. Приліт по такій цілі — дуже болючий удар для ворога, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ​оператори БпЛА батальйону Black Sky 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» виявили спалили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300. Ці системи окупанти розгорнули неподалік Волновахи поруч із трасою Донецьк-Маріуполь.