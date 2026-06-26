Збиття балістичних ракет над Києвом. Скріншот

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Ракурс

Роботу української протиповітряної оборони в Києві показали військові.

На відео показали, як ППО збивала балістичні ракети над Києвом 25 червня. Можна побачити, як ракети-перехоплювачі наздоганяють ворожу балістику та знищують її. На кадрах можна побачити збиття двох ракет. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Facebook.

Також ПС оприлюднили відео бойової роботи мобільної вогневої групи побратимів 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку. На кадрах можна побачити, як захисники неба в червні у темну пору доби збивають російські безпілотники.

Нагадаємо, російська армія ввечері 25 червня та у ніч на 26 червня запустили по Україні сім балістичних ракет і 189 дронів. Протиповітряна оборона збила три ракети «Іскандер-М», які РФ спрямувала на Київщину та Полтавщину. Також було знешкоджено 174 БпЛА. Решта влучили у 12 місцях.

У Дарницькому районі Києва пізно ввечері внаслідок російського удару загорілися склади. Постраждали двоє людей.