Катування в Ужгородському ТЦК. Скріншот з відео

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Ракурс

Злочини військкомів викрили в Ужгородському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Представники омбудсмена за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП виявили жорстоке поводження з людьми. Військовозобов’язаних катували, зокрема, прив’язували кайданками до драбини. Відповідні матеріали передали правоохоронцям і вже є перші процесуальні рішення. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 4 червня повідомив у Facebook.

Зазначається, що вже повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі тимчасовому виконувачу обов’язків начальника Ужгородського РТЦК, а також начальнику групи військового обліку. А підозру в катуванні людини окремо повідомили інструктору ТЦК. Всіх фігурантів вже затримали.

Зазначається, що вже розпочато перевірку щодо посадовців Закарпатського обласного ТЦК, які могли знати про ці злочини, але не зупинили їх. Також в омбудсмена виникли запитання до комісії оперативного командування «Захід», яка проводила службове розслідування і замовчала про очевидні порушення.

Позиція є однозначною: відповідальність має бути невідворотною. Для всіх — незалежно від посади, звання чи статусу! РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом, — наголосив Лубінець.

В Офісі генпрокурора тим часом поінформували, що упродовж лютого-квітня 2026 року в приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту в Ужгороді без законних підстав утримували 21 військовозобов’язаного, призов яких був скасований після відмови військових частин прийняти їх на службу. Попри це, людей не відпускали з пункту збору й тримали до 48 діб.

Нагадаємо, в Державному бюро розслідувань заявили, що судитимуть керівника районного ТЦК в Івано-Франківській області та трьох його підлеглих, які принижували і били військовозобов’язаних. Зловмисником загрожує до 12 років тюрми.