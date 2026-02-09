Кількість скарг на ТЦК з початку повномасштабного вторгнення зросла у 333 рази.

Кількість скарг на діяльність ТЦК зросла у 333 рази. Фото:

Кількість скарг на діяльність Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки значно збільшилася з 2022 року. У перший рік повномасштабної війни до Офісу омбудсмана надійшло лише 18 таких скарг, то у 2025-му їхня кількість сягнула 6 тис. 127. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив 9 лютого під час засідання тимчасової слідчої комісії парламенту.

Він розповів, що його Офіс неодноразово фіксував випадки, коли ТЦКшники діяли без розпізнавальних знаків та приховували обличчя, що унеможливлювало їхню подальшу ідентифікацію. Вони перевіряли документи та затримували громадян без присутності поліцейських.

Це пряме порушення прав громадян України, оскільки, згідно з чинним законодавством, перевіряти документи мають виключно органи правопорядку, — наголосив омбудсмен.

За словами Лубінця, рівень дотримання прав людини під час проведення мобілізації відрізняється у різних регіонах України. Найкращі показники у цьому плані фіксують у Хмельницькій області.

Також уповноважений наголосив, що випадки обмеження свободи співробітниками ТЦК без рішення суду прямо суперечать Конституції України.

Посадові особи ТЦК не мають повноважень затримувати або утримувати осіб. Будь-яке обмеження свободи на території ТЦК та СП без рішення суду прямо суперечить Конституції України та статті 5 європейської конвенції з прав людини, — заявив він.

Нагадаємо, співробітника Корабельного районного ТЦК Миколаївської області підозрюють у систематичному застосуванні фізичного насильства до військовозобов’язаних під час проведення мобілізації. На зловмисника надійшло щонайменше 30 скарг на неправомірні дії.

Слідство встановило, що офіцер обласного Територіального центру комплектування, якого залучили для «посилення» роботи районного ТЦК, неодноразово бив військовозобов’язаних.