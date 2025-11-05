Стали відомі подробиці затримання охоронця Анджеліни Джолі працівниками ТЦК. Фото:

Кортеж Анджеліни Джолі в Україні зупинили працівники ТЦК.

Автомобілі, в одному з яких перебувала акторка, зупинили на одному з блокпостів у Миколаївській області по дорозі в Херсон. Охоронця зірки забрали у військкомат. Джолі довелося особисто забирати чоловіка з ТЦК. Про це пише ТСН.ua із посиланням на високопоставлене джерело командування Сухопутних військ.

Зазначається, що її охоронець є офіцером запасу. Військові переконують, що силоміць його ніхто не затримував.

Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону, — заявило джерело.

Водночас УНІАН із посиланням на джерела у Сухопутних військах пише, що чоловік, який був у конвої кортежу Джолі зараз у ТЦК і готується до військової служби. Зазначається, що він не мав при собі документів і «взагалі не зрозуміло, як він потрапив у кортеж». Також начебто у нього відсутня відстрочка від призову.

Народний депутат Олексівй Гончаренко підтвердив те, що охоронця голлівудської зірки намагалися мобілізувати, а самій Джолі довелося втручатися в ситуацію особисто.

Уявіть! Володимир Олександрович Зеленський побудував країну, в яку приїжджає всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі, але її охоронця хочуть мобілізувати і вона особисто їде в ТЦК його забирати! Ось це країна вільних людей! — написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилася інформація, що нібито вночі одного із охоронців Анджеліни Джолі забрали до одного з Територіальних центрів комплектування Миколаївської області. Акторка мусила особисто їхати до ТЦК, щоб забрати бодігарда.

