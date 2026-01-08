Офіцеру ТЦК повідомили про підозру. Фото: ДБР

Офіцер ТЦК з Миколаївщини отримав підозру за побиття цивільних.

Співробітника Корабельного районного Територіального центру комплектування Миколаївської області підозрюють у систематичному застосуванні фізичного насильства до військовозобов’язаних під час проведення мобілізації. На зловмисника надійшло щонайменше 30 скарг на неправомірні дії ТЦКшників під час перевірок військово-облікових документів. Про це 8 січня повідомило Державне бюро розслідувань.

У Бюро наголосили, що кількість звернень свідчить про системний характер порушень. Слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК, якого залучили для «посилення» роботи районного Терцентру, неодноразово бив військовозобов’язаних.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 125 (навмисне спричинення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. ТЦкшнику загрожує покарання у вигляді 850 грн штрафу, або громадських робіт на строк до 200 годин, або до року виправних робіт.

Нагадаємо, у грудні в Одесі співробітники ТЦК побили звільненого з російського полону бійця 36-ї бригади морської піхоти, який шість місяців тому був звільнений з полону, а в Одесі перебував на реабілітації.

Морпіх показав військовий квиток, медичні документи та посвідчення учасника бойових дій. Однак ТЦКшники заштовхали чоловіка до службового авто, побили і застосували газ. Після цього прямо під час руху викинули з автівки.