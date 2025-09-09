У Луцьку натовп пошкодив службове авто ТЦКшників. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208980-sutychka-z-tck-stalasya-v-lucku-natovp-poshkodyv-slujbovi-avto-video.html

Ракурс

Конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК й поліцейськими стався на Волині.

У Луцьку група оповіщення у складі військкомів та поліцейських виявила чоловіка, який не пред’явив військово-облікові документи та втік на закриту територію по вулиці Набережній. У цей час місці зібрався натовп людей, які пошкодили службове авто ТЦКшників, зачинили ворота та заблокували виїзд. Про це Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у Facebook.

Однак, як розповідають очевидці, військкоми спільно з силовиками силою заштовхнули молодого хлопця в мікроавтобус. Йому на допомогу прийшли інші цивільні — переважно жінки.

Виникла шарпанина, яка звершилася тим, що молодий хлопець, якого хотіли вивезти ТЦКшники, втратив свідомість. Його забрала швидка допомога.

Нагадаємо, 4 серпня у селі Боратин під Луцьком стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та будівельниками. На одному з об'єктів будівництва виник конфлікт, який переріс у шарпанину й завершився стріляниною.