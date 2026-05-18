Працівників ТЦК викрили на катуванні військовозобов’язаних, фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Ракурс

Керівника районного ТЦК на Прикарпатті та трьох його підлеглих, які принижували і били військовозобов’язаних, судитимуть.

Досудове розслідування щодо них завершили, обвинувальний акт направлено до суду. Про це сьогодні, 18 травня, повідомили прес-служби Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Після того, як ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК, а також після офіційних публікацій у медіа, до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість осіб, які постраждали від дій групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником, — розповіли у ДБР.

У ході досудового розслідування слідчі встановили два факти катування мобілізованих чоловіків:

в одному з епізодів, який стався вранці 13 серпня 2025 року, у місцевій лікарні, де потерпілий проходив ВЛК, працівники ТЦК застосували фізичну силу до чоловіка, який відмовився проходити флюорографію. Потерпілого вивели у коридор лікарні, де один із фігурантів утримував його, а інший бив по голові металевим жетоном, затиснутим у кулаці. Після цього ще один військовослужбовець кілька разів ударив чоловіка в область печінки, намагаючись залякати його та змусити пройти обстеження. Надалі його привезли у приміщення ТЦК, де продовжували бити. У чоловіка діагностовано перелом ребра та інші тілесні ушкодження;

в іншому епізоді, який стався ввечері 11 листопада 2025 року, троє фігурантів силоміць утримували чоловіка, поки заступник начальника ТЦК бив його в пах та по статевих органах. Водночас ті, хто тримав потерпілого, також били його руками та ногами. Загалом потерпілому завдали щонайменше 20 ударів руками й ногами. Після чого зняли з нього одяг, залишили лежати на бетонній підлозі щонайменше на 10 хвилин та надалі силоміць завели до кабінету рентгенографії. Під час побиття фігуранти також застосували сльозогінний балончик, двічі бризнувши потерпілому в обличчя. Через отримані травми чоловік переніс складну операцію — орхідектомію (видалення одного з внутрішніх органів).

Дії керівника та трьох його підопічних кваліфіковано за ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу — катування, вчинене представником держави.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Суд узяв усіх під варту без права внесення застави.