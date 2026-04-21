Знешкодження виявлених на Прикарпатті вибухонебезпечних предметів, фото: ДСНС
На Прикарпатті знешкодили міну та артснаряди часів Другої світової (ФОТО)
На Прикарпатті піротехніки ДСНС знешкодили чотири вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.
Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.
Зазначається, що:
- 20 квітня у селі Братишів Тлумацької громади виявили мінометну міну;
- ще три артилерійські снаряди знайшли у селі Бовшів Бурштинської громади.
Усі предмети вилучили та знищили у встановленому порядку.
Такі знахідки — не рідкість, і вони становлять реальну загрозу. Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не підходьте, не торкайтеся та одразу телефонуйте за номером 101, — наголошують у ДСНС.