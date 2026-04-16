На Волині чоловік підірвався на міні у прикордонній зоні

Житель Волині підірвався на міні, фото: ДПСУ

У Волинській області поблизу села Хрипськ Ковельського району на замінованій ділянці прикордонної зони з Білоруссю загинув 55-річний місцевий житель.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на прес-службу поліції області.

Розпочате кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

Обставини події встановлюють правоохоронці.

«Чоловік жив з мамою біля самого кордону. Все обгороджене і надписи «міни». Мав ДЦП. Пішов кролям траву шукати, — розповіла у коментарі «Суспільному» головна спеціалістка ЦНАП Ростанського старостинського округу Людмила Оксентюк.

Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна підтвердила «Суспільному» що територія, де загинув чоловік, була відповідно позначена як замінована.

Прес-служба ДПСУ зазначає, що останнім часом у прикордонних районах почастішали випадки підривів на мінно-вибухових пристроях.

У сучасних умовах безпека прикордонних територій є одним із ключових завдань. Особливо це стосується ділянок кордону з білоруссю — державою, яка підтримує збройну агресію росії проти України. Саме тому прикордонні райони зазнають посиленого інженерного облаштування, а також залишаються потенційно небезпечними через наявність мінно-вибухових загороджень, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що з метою недопущення проникнення диверсійних груп та забезпечення обороноздатності держави на ділянці державного кордону встановлено мінні та інші вибухонебезпечні загородження.

Мінно-вибухові загородження на місцевості позначено спеціальними попереджувальними знаками, сигнальними стрічками, прапорцями та інформаційними табличками. Ці позначки категорично заборонено ігнорувати. Вони вказують на потенційну смертельну загрозу, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: «Суспільне», ДПСУ