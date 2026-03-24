Наслідки російської атаки по Івано-Франківську, фото: Руслан Марцінків

Рашисти атакували центр Івано-Франківська — двоє загиблих, пошкоджено пологовий будинок (ФОТО, ВІДЕО)

24 бер 2026, 18:57
999

Російські загарбники сьогодні, 24 березня, вдень атакували центр Івано-Франківська.

Загинули двоє людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Ще четверо людей постраждали, серед них — 6-річна дитина. Усім надається необхідна медична допомога, — розповіла Онищук. — Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що росіяни здійснили спробу вдарити по адмінбудівлі. Також пошкоджені вікна у пологовому будинку та в деяких будинках.

Наслідки російської атаки по Івано-Франківську, фото: Руслан Марцінків

