Последствия российской атаки по Ивано-Франковску, фото: Руслан Марцинкив
Рашисты атаковали центр Ивано-Франковска — двое погибших, поврежден роддом (ФОТО, ВИДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 24 березня, вдень атакували центр Івано-Франківська.
Загинули двоє людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Ще четверо людей постраждали, серед них — 6-річна дитина. Усім надається необхідна медична допомога, — розповіла Онищук. — Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що росіяни здійснили спробу вдарити по адмінбудівлі. Також пошкоджені вікна у пологовому будинку та в деяких будинках.