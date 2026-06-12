Марко Рубио поздравил россиян с днем России. Фото:

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо 12 травня привітав росіян з «днем Росії».

Посадовець наголосив, що США зберігають надію, що мир між РФ та Україною прокладе шлях до «більш процвітаючого майбутнього» для російського народу та «конструктивніших відносин між нашими двома країнами». Про це йдеться на сайті Держдепу.

Від імені Сполучених Штатів Америки вітаю російський народ із днем Росії. США, як і раніше, віддані просуванню мирного рішення війни між Росією та Україною, — йдеться у привітанні.

При цьому Рубіо додав, що пріоритетом для Вашингтона залишається припинення російсько-української війни, що має принести вигоду і самим росіянам.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ буде посилювати удари по українській інфраструктурі. Таким чином ворог хоче «відбити бажання» України атакувати російські об'єкти. Бо ці удари завдають шкоди російській економіці, але начебто, як стверджує диктатор, «все швидко відновлюється».

А Повітряні сили ЗСУ поінформували, що протягом сьогоднішньої доби існує висока імовірність застосування Росією балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Президент Володимир Зеленський закликав українців бути уважними до повітряних тривог.