Украина продлит операцию влияния на РФ после истечения 40-дневного срока, заявил Кирилл Буданов. Фото:

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Україна продовжить операції впливу на Росію після завершення 40-денного терміну.

Конкретний час та тривалість процесу не є вирішальним фактором. Тому не варто «чіплятися» до конкретних часових рамок таких операцій. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає «Інтерфакс-Україна».

Продовжувати будемо. Не чіпляйтесь за ці всі аргументи: 40, 50, 100, 15 днів. Головне — результат. Не стільки важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше-з чим вийти. Щоб вийти з нього з потрібним результатом, ми маємо бути сильними, — розповів він.

Керівник офісу Зеленського додав, що російська влада та військове командування досі помилково сподіваються досягти власних цілей в Україні силою. І наголосив, що багаторічний перебіг бойових дій повністю спростовує ці надії.

За словами Буданова, попри постійні локальні зсуви лінії фронту та просування з обох боків, стратегічно країна-агресор вже давно опинилася у глухому куті.

Крім того, очільник ОП порадив не поспішати з передчасними оцінками та прогнозами щодо мобілізації в Росії.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський затвердив проведення 40-денної «операції впливу» Служби безпеки України на РФ. Термін цієї операції закінчується на початку серпня. За цей час українські військові били по військових об'єктах ворога, нафтовій галузі, логістичних складах та суднах тіньового флоту Росії.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»