Россия объявила в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова. Фото:

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Росія оголосила засновника Telegram Павла Дурова в міжнародний розшук.

Федеральна служба безпеки РФ заявила, що Дурова звинувачують у сприянні терористичній діяльності. Заявляється, що начебто адміністрація Telegram нібито не видаляє заборонений у Росії контент. У месенджері працюють канали, чати та боти, які, за версією Москви, використовуються спецслужбами України, а також «терористичними та екстремістськими організаціями» для координації диверсій, кібершахрайства та інших злочинів. Про це пишуть російські ЗМІ

Зазначається, що спецслужби РФ нібито викрили схему вербування через ботів. У ФСБ стверджують, що українські спецслужби під виглядом дівчат знайомилися з молодими росіянами та схиляли їх до скоєння нападів і підпалів.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в аеропорту Парижа затримали засновника Telegram Павла Дурова, коли він вийшов зі свого приватного літака. Дуров у Франції був включений до списку розшукуваних осіб.

Основна претензія французької влади до Telegram та Павла Дурова особисто були зашифровані повідомлення в месенджері. Французи заявляли, що протягом багатьох років він нібито став платформою № 1 для організованої злочинності.