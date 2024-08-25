Дурова затримали у Франції - у чому звинувачують засновника Telegram

https://racurs.ua/ua/n198627-durova-zatrymaly-u-franciyi-u-chomu-zvynuvachuut-zasnovnyka-telegram.html

Ракурс

Засновника Telegram Павла Дурова затримали пізно увечері 24 серпня в аеропорту Парижа, коли він вийшов зі свого приватного літака.

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Дуров у Франції був включений до списку розшукуваних осіб. Ордер на його затримання видала судова поліція Франції на підставі попереднього розслідування.

Як стверджують французькі юристи, Дурову може загрожувати ув’язнення строком до 20 років.

Основна претензія влади Франції до Telegram та Павла Дурова особисто — зашифровані повідомлення в месенджері. Протягом багатьох років він нібито став платформою № 1 для організованої злочинності.

Дурову загрожує до 20 років ув’язнення.