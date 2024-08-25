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Дурова задержали во Франции – в чем обвиняют основателя Telegram
Дурова задержали во Франции — в чем обвиняют основателя Telegramhttps://racurs.ua/n198627-durova-zaderjali-vo-francii-v-chem-obvinyaut-osnovatelya-telegram.htmlРакурс
Засновника Telegram Павла Дурова затримали пізно увечері 24 серпня в аеропорту Парижа, коли він вийшов зі свого приватного літака.
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Дуров у Франції був включений до списку розшукуваних осіб. Ордер на його затримання видала судова поліція Франції на підставі попереднього розслідування.
Як стверджують французькі юристи, Дурову може загрожувати ув’язнення строком до 20 років.
Основна претензія влади Франції до Telegram та Павла Дурова особисто — зашифровані повідомлення в месенджері. Протягом багатьох років він нібито став платформою № 1 для організованої злочинності.
Дурову загрожує до 20 років ув’язнення.
Французькі слідчі вважають, що відсутність поміркованості, співпраці з правоохоронними органами та інструменти, які пропонує Telegram, роблять Павла Дурова співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства — телеканал TF1/LCI.
Ордер на обшук був чинним, якщо і тільки якщо Павєл Дуров перебував на території Франції. Сьогодні ввечері він припустився помилки. Ми не знаємо чому. У будь-якому випадку, він заарештований.
Оскільки він знав, що є персоною нон-грата у Франції, Павєл Дуров подорожував до Еміратів, країн колишнього СРСР, Південної Америки. Він дуже мало подорожував Європою і уникав країн, де Telegram перебуває під наглядом, — повідомило TF1/LCI джерело, що близьке до слідства.
У неділю, 25 серпня, Дурову можуть пред’явити звинувачення за цілу низку злочинів: тероризм, наркотики, співучасть у шахрайстві, відмивання грошей, перепродаж крадених товарів, педофільський контент тощо.
Павєл Дуров однозначно опиниться в СІЗО. На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів. Він не зробив нічого, щоб стримати їх або співпрацювати зі слідчими органами. Немає сумнівів, що після пред’явлення обвинувачення він буде утримуватися під вартою.
Дуров має в своєму розпорядженні безліч можливостей для втечі, і гарантії його адвокатів навряд чи переконають суддів, — проаналізувало ситуацію джерело, яке має відношення до справи.
Для слідства ця операція з міжнародним резонансом переслідує низку цілей.
По-перше, вона покликана дати поштовх боротьбі зі злочинною діяльністю в Telegram.
По-друге, вона має на меті чинити тиск на європейські країни, щоб вони активізували спільні зусилля, спрямовані на те, щоб Telegram був обмежений в питаннях тероризму.
Telegram — це кубло злочинного контенту. Багато акаунтів у цій системі використовуються організованою злочинністю. З роками він став платформою номер один для організованої злочинності і тероризму, — заявив один із слідчих.
Реакція на затримання
Ілон Маск, Такер Карлсон, Марджорі Тейлор-Грін та інші заявили, що засновника Telegram Павла Дурова затримали у Франції через те, що «він не став займатися цензурою і порушувати право на свободу слова».
Проросійська конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін:
Свобода слова зазнає нападів у всьому світі.
Власник соцмережі Х Ілон Маск:
На дворі 2030 рік, у Європі вас стратять за те, що ви лайкнули мем.
Колишній телеведучий Fox News Такер Карлсон:
Павєл Дуров залишив росію, коли влада спробувала взяти під контроль його соціальну мережу Telegram. Але врешті-решт, це не путін заарештував його за те, що він дав громадськості свободу слова. Це західна країна, союзник адміністрації Байдена й активний член НАТО, посадила його під замок.
Павєл Дуров зараз у французькій в’язниці, живе попередження будь-якому власнику платформи, який відмовляється цензурувати правду за наказом урядів і спецслужб. Темрява швидко опускається на колись вільний світ.
Англо-американський блогер Ендрю Тейт, звинувачений у сексуальних злочинах та торгівлі людьми:
Власника Telegram Павла Дурова щойно заарештували у Франції за те, що він не став цензурувати правду у своєму застосунку. Можливі звинувачення включають підтримку тероризму, незаконний обіг наркотиків, співучасть у злочинах, масове шахрайство, відмивання грошей, приховування, педофільський контент, ухилення від санкцій і багато іншого. Вони хочуть контролювати інформацію всюди.
Американський політик Роберт Кеннеді-молодший:
Франція щойно заарештувала Павла Дурова, засновника і генерального директора зашифрованої, непідцензурної платформи Telegram. Потреба в захисті свободи слова ще ніколи не була такою нагальною.
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