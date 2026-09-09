Закат дипломатии: Великобритания, Франция и Канада против Израиля и США?

Великобритания, Франция и Канада планируют ввести санкции против израильских поселений на Западном берегу

https://racurs.ua/n216126-zapad-diplomatii-velikobritaniya-franciya-i-kanada-protiv-izrailya-i-ssha.html

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У вівторок Велика Британія, Франція та Канада оголосили про плани введення санкцій проти незаконних ізраїльських поселень на окупованому Західному березі - цей скоординований крок підкреслив зростаючу ізоляцію Ізраїлю на міжнародній арені.

Про це повідомляє CNN.

Оголошуючи про санкції у парламенті Великої Британії, міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд засудив дії Ізраїлю на Західному березі, заявивши, що «терористи-поселенці» вчинили «етнічну чистку» щодо палестинців, які там проживають, та назвавши ці заходи «перезавантаженням» у відносинах між двома країнами.

У спільній заяві прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Канади Марк Карні зазначили:

Настав час вжити подальших заходів, щоб дотриматися нашого зобов’язання захищати концепцію дводержавного рішення (two-state solution), наші інтереси та відстоювати наші цінності, доки не стало занадто пізно.

Тому Велика Британія, Франція та Канада вживатимуть заходів щодо заборони імпорту товарів із поселень та запровадять цільові заходи проти поселень і тих, хто сприяє їхньому розвитку або отримує від них прибуток.

До цього оголошення також було додано спільний лист від дев’яти інших західних країн, які заявили, що також запровадять подібні обмеження на торгівлю з поселеннями, визнаними незаконними згідно з міжнародним правом, або докладуть зусиль для підтримки європейських обмежень. Країни Близького Сходу, зокрема союзники США - Оман і Катар, - привітали це рішення.

Ізраїль та Сполучені Штати пригрозили вжити заходів у відповідь проти Великої Британії за цей крок.

Мілібенд, який заявив, що висуває ці заходи «як гордий єврей», зазначив, що Велика Британія більше не може просто «викривати» несправедливість і страждання.

Британський уряд визнає, що на територіях Західного берега відбувається етнічна чистка палестинців, яку здійснюють терористи-поселенці, і що ізраїльський уряд надто часто закриває на це очі. А ще гірше те, що його представники роблять заяви та вживають заходів на підтримку примусового виселення палестинців, - сказав він.

Британські санкції заборонять імпорт товарів з ізраїльських поселень на Західному березі. Крім того, будуть введені санкції проти ще однієї групи ізраїльських поселенців, а також вжиті заходи проти конкретних компаній та осіб, причетних до розширення поселень у секторах будівництва, інфраструктури, фінансів та нерухомості, зазначив Мілібенд.

Велика Британія має зараз взяти на себе лідерство в Європі, у Співдружності та на міжнародному рівні, щоб гарантувати, що жодна держава, компанія, банк чи установа не сприятиме цій незаконній окупації, не полегшуватиме її та не отримуватиме від неї прибутку, - сказав він.

Державний секретар США Марко Рубіо у вівторок відмовився коментувати нові санкції Великої Британії, але зазначив: «Ми поділяємо мету забезпечення стабільності».

Очевидно, що ми не будемо робити того, що зробила Велика Британія. Ми бачили їхнє сьогоднішнє оголошення, але наразі я не маю жодних коментарів з цього приводу, - сказав він журналістам у Маямі.

Рубіо додав, що США «не хочуть, щоб зараз на Західному березі відбувалося щось, що дестабілізує ситуацію, з огляду на те, що в регіоні і так багато відбувається».

Джерело: CNN