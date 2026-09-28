В Израиле создали сверхпрочный армированный суперлед. Фото:

https://racurs.ua/n216498-sverhprochnyy-armirovannyy-led-sozdali-izrailskie-uchenye.html

Ракурс

Новий тип надміцного льоду створили дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі.

Армований лід назвали BioPykrete. Науковці змішали лід з нанокристалами целюлози, які замерзаючи утворювали тривимірну мережу навколо мікроскопічних ділянок льоду. Потім науковці створили білок, здатний об'єднуватись з обома матеріалами. Білок утримує всю структуру, діючи як молекулярний клей. Про це пише Interesting Engineering.

Вчені пояснюють, що цей лід, не розколюється. Замість цього він згинається та поступово деформується. За міцністю армований лід не поступається бетону, у 10 разів міцніший за звичайний лід й поглинає у 70 разів більше енергії перш ніж зруйнуватись.

За словами вчених, у перспективі BioPykrete може стати будівельним матеріалом у найхолодніших місцях на Землі.

Також, оскільки цей матеріал переважно складається з льоду та частинок рослинного походження, він також може стати біорозкладаною альтернативою з меншим вуглецевим слідом для деяких конструкцій за умов екстремально низьких температур.

Нагадаємо, австралійські вчені створили створили перший у світі плавучий матеріал на основі титану. Надрукована на 3D-принтері структура здатна утримуватись на воді попри те, що титан у понад чотири рази щільніший за воду.

Джерело: Interesting Engineering