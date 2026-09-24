Великобритания пообещала сохранить санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Фото:

https://racurs.ua/n216443-britaniya-poobeschala-sohranit-sankcii-protiv-usmanova-i-fridmana-bloomberg.html

Ракурс

Велика Британія не скасовуватиме санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Британський прем'єр-міністр Енді Бернем повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що не погоджується з рішенням Європейського Союзу про скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана. Сторони обговорили це питання на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомила агенція Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані з ситуацією.

Зазначається, що Бернем сказав, що союзники України повинні й надалі підтримувати свої санкції, щоб чинити тиск на Росію з метою припинення війни.

Bloomberg пише, що такі дії Лондона свідчать про розкол між Великою Британією та Євросоюзом у питанні санкцій проти Росії. Ці обмеження здебільшого узгоджувалися з моменту початку повномасштабної війни між РФ та Україною.

Зазначається, що Фрідман та Усманов мали свої інтереси у Великій Британії. Усманов інвестував у лондонський футбольний клуб «Арсенал», з якого він вийшов у 2018 році. А Фрідман переїхав до британської столиці в 2013 році, але покинув країну після запровадження санкцій.

Нагадаємо, 22 вересня Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти майже 3 тис. фізичних та юридичних осіб з РФ до 22 вересня 2029 року. При цьому європейці виключили з санкційного списку російського металургійного магната Алішера Усманова та банкіра-мільярдера Михайла Фрідмана. Саме цього домагалися Франція, Словаччина та Люксембург.

Джерело: Bloomberg