Євросоюз продовжив персональні санкції проти РФ, але виключили двох олігархів. Фото:

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Європейський Союз продовжив санкції проти Російської Федерації.

У вівторок, 22 вересня, Рада ЄС повідомила про досягнення компромісу щодо подовження санкцій проти майже 3 тис. фізичних та юридичних осіб до 22 вересня 2029 року. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

При цьому європейці виключили з санкційного списку російського металургійного магната Алішера Усманова та банкіра-мільярдера Михайла Фрідмана. Саме цього домагалися Франція, Словаччина та Люксембург. Латвія виступала проти такого рішення і заявила, що запровадить проти них національні обмеження.

Зазначається, що для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка. Раніше обмеження продовжувалися кожні шість місяців.

Нагадаємо, 11 та 14 вересня постійні представники країн Європейського Союзу знову не змогли дійти згоди щодо подовження чинних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України.

Розбіжності пов’язані з вимогами двох країн виключити зі списків російських олігархів. Словаччина тоді домагалася виключення з санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція також виступала за виключення Усманова.

Джерело: Reuters