Франция опробовала новую баллистическую ракету из атомной субмарины. Фото:

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Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету M51.3.

Ракету запустили з атомного підводного човна, а за тестом спостерігав французький президент Еммануель Макрон. Ракету без ядерної боєголовки злетіла з атомної субмарини Le Vigilant і впала в Північній Атлантиці — за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Про це пише агенція Reuters.

За словами Макрона, цей запуск став «новою демонстрацією» надійності французького ядерного стримування. І додав, що Париж продовжує «оновлювати свої засоби» на десятиліття вперед. Будуються нові стратегічні підводні човни. Крім того, в 2026 році стартувала програма стратегічних гіперзвукових маневруючих ракет.

Щоб бути вільним, треба, щоб тебе боялися. А щоб тебе боялися — треба бути сильним. Сигнал надіслано голосно й чітко — для всіх, хто мав його почути, — зазначив Макрон.

ЗМІ вказують, що ракети сімейства M51 досягають дальності у 9 тис. км, а французькі посадовці заявляли, що нова версія може летіти ще на більшу відстань.

Нагадаємо, на минулому тижні Росія попередила НАТО, що готова застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території Російської Федерації. У Північноатлантичному альянсі такі заяви назвали «безвідповідальними». Там наголосили, що жодні навчання чи дії блоку «не становлять загрози для території Російської Федерації».

Джерело: Reuters