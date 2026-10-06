В Германии арестовали экс-главу разведки по подозрению в шпионаже. Фото:

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Ракурс

Арештовано колишнього голову Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Августа Ганнінґа.

Ганнінґ очолював спецслужбу з 1998 до 2005 року, а після служби в BND був державним секретарем у Міністерстві внутрішніх справ. Німецькі правоохоронці підозрюють 80-річного екс-розвідника у спробі державної зради, шпигунстві на користь іноземної держави та розкритті державної таємниці. Про це 6 жовтня заявили у федеральній прокуратурі Німеччини.

Зазначається й про арешт колишнього високопосадовця BND на ім’я Манфред Д., який, як стверджується, понад десятиліття передавав Ганнінґу секретні документи в обмін на винагороду. Він був керівником апарату як самого Ганнінґа, так і керівників BND, які прийшли йому на зміну, і працював у спецслужбі до 2022 року.

Наразі невідомо, з якою іноземною державою співпрацював колишній очільник розвідки. За інформацію видання Bild, Ганнінґ працював у всьому світі як консультант у сферах безпеки та бізнесу. Зокрема, він мав зв’язки з державними структурами РФ та Китаю. А The Insider пише, що з 2015 до 2019 року Ганнінґ сім разів відвідував Російську Федерацію.

Нагадаємо, у квітні цього року спецслужби викрили численні факти «зламу» російською воєнною розвідкою (ГРУ) офісних та домашніх Wi-Fi роутерів українців та іноземних громадян (так зване SOHO-обладнання).

Джерела: The Insider, Bild