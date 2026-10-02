Франция начала обучение пилотов ВСУ на французских истребителях Rafale. Фото:

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Франція почала підготовку перших українських пілотів для польотів на французьких винищувачах Rafale.

Київ та Париж наразі проводять переговори щодо відправки цих літаків, які керуватимуться безпосередньо екіпажами Повітряних сил ЗСУ. Відповідна навчальна програма вже запущена. Про це заявив міністр-делегат у справах Європи Бенджамен Аддад, пише видання Le Parisien.

Наразі ми ведемо переговори з українцями щодо відправки Rafale, пілотованих не французькими пілотами, а українськими, — зазначив він.

Зазначається, що українські пілоти спершу навчатимуться на легких літаках Grob G-120TP. Згодом вони пересідають на вдосконалені реактивні Dornier Alpha Jet, а вже потім — на винищувачі Rafale.

Le Parisien пише, що перші чотири літаки Україна може отримати одразу після завершення цього навчального курсу.

Нагадаємо, в липні Франція та Україна оголосили про укладення «дорожньої карти», яка окреслює придбання 16 винищувачів Rafale та озброєння до них. В Україні ці літаки мають з’явитися у 2028−2029 роках. А в листопаді 2025 року Україна підписала з Францією контракт на замовлення до 100 винищувачів протягом наступного десятиліття.

Джерело: Le Parisien