Россия перебросила в Балтику новейший ракетный фрегат. Фото:

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Російська Федерація перекинула до Балтійського моря один із найсучасніших кораблів свого флоту.

Ракетний фрегат «Адмірал Касатонов», який належить до класу кораблів «Адмірал Горшков», прибув до Балтики зі складу Північного флоту Росії. Цей фрегат був введений в експлуатацію у 2020 році та вважається одним із найновіших у російському ВМФ. Може запускати ракети «Калібр» та «Циркон». Раніше «Адмірал Касатонов» залучався до супроводу російських торговельних суден у Середземному морі та Ла-Манші. Про це повідомило видання Bild.

Також наприкінці липня у Балтійському морі з’явився великий протичовновий корабель «Адмірал Левченко» проекту «Удалой». Судно довжиною понад 160 м перебуває на службі з 1988 року та оснащене системами ППО, торпедами, артилерійським озброєнням і палубними гелікоптерами.

У Москві офіційно не давали роз’яснень про причини передислокації кораблів. Однак останнім часом російський флот дедалі активніше супроводжує танкери та вантажні судна тіньового флоту РФ, який використовується для обходу західних санкцій.

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня Сили оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Пошкоджень різного ступеня зазнали чотири російські військові кораблі: два фрегата проекту 11356 — «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен», які є носіями ракет «Калібр», а також малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М» й сторожовий корабель проекту 22160 «Василь Биков».

Джерело: Bild