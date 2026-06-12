Російська балістична ракета, фото: «Суспільне»

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Росіяни з високою ймовірністю можуть протягом доби застосувати балістичну ракети із полігону «Капустин Яр».

Про це сьогодні, 12 червня, вдень попередили Повітряні сили ЗСУ.

Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону «Капустин Яр». Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! — наголошують у Повітряних силах.

Вчора, 11 червня, близько опівночі в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу запуску рашистами балістичної ракети «Орєшнік» з полігону «Капустин Яр». Тоді росіяни, ймовірно, здійснювали тренування запуску.