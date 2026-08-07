Американский Сенат одобрил законопроект об адских санкциях против РФ. Фото:

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Ракурс

Сенат США схвалив проект закону про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану.

Законопроект, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем, 7 серпня підтримали більшість сенаторів. Голосування ще триває, але документ все ж передадуть на розгляд Палати представників. У разі його схвалення й там, закон відправлять на підпис президенту Дональду Трампу. Про це повідомила агенція Reuters.

Нові американські санкції передбачають мита до 100% для пʼяти найбільших імпортерів російської нафти й газу. Також у законі прописане посилення тиску на російський тіньовий флот. Крім того, передбачені мита у 500% на російські нафту, газ, нафтопродукти, нафтохімічну продукцію і вугілля, що імпортуються до Сполучених Штатів.

До того ж документ продовжує дію закону про санкції проти Ірану до 2031 року.

Нагадаємо, 29 липня законопроект про «пекельні санкції» проти Росії пройшов перше процедурне голосування в американському Сенаті. Тоді голосування відбулося після прощання з покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Документ підтримали 86 сенаторів, а 12 були проти.

Джерело: Reuters