Марко Рубио раскрыл детали разговора с Сергеем Лавровым на Филиппинах. Фото:

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Державний секретар США Марко Рубіо розкрив деталі розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Американський держсек розповів, що з Лавровим на Філіппінах обговорив необхідність завершити російську війну проти України. Переговори відбулися у кулуарах щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії в Манілі. Про це Рубіо повідомив у соціальній мережі Х.

Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі ASEAN. Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між РФ та Україною, — йдеться у повідомленні.

Тим часом агентство АР поінформувало, що перед зустріччю Рубіо та Лавров ігнорували питання журналістів про те, чи допомагає Росія Ірану, надаючи Тегерану дані про об'єкти США в регіоні, і про те, коли РФ припинить війну в Україні. На запитання журналістів Лавров відповів: «говоріть голосніше», а також робив компліменти кореспондентам.

Нагадаємо, російські ЗМІ поінформували, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрілися на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії на Філіппінах. Розмова представників Вашингтону та Москви тривала 35 хвилин.

Джерело: АР