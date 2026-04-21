Обезвреживание обнаруженных в Прикарпатье взрывоопасных предметов, фото: ГСЧС

На Прикарпатье обезвредили мину и артснаряды времен Второй мировой (ФОТО)

21 апр 2026, 11:34
На Прикарпатті піротехніки ДСНС знешкодили чотири вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.

Зазначається, що:

  • 20 квітня у селі Братишів Тлумацької громади виявили мінометну міну;
  • ще три артилерійські снаряди знайшли у селі Бовшів Бурштинської громади.

Усі предмети вилучили та знищили у встановленому порядку.

Такі знахідки — не рідкість, і вони становлять реальну загрозу. Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не підходьте, не торкайтеся та одразу телефонуйте за номером 101, — наголошують у ДСНС.

Знешкодження виявлених на Прикарпатті вибухонебезпечних предметів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


