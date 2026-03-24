Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских атак по Львову, фото: Андрей Садовый

«Шахеды» повредили жилые дома и историческое здание во Львове (ФОТО)

24 мар 2026, 17:55
999

Російські «шахеди» сьогодні, 24 березня, атакували Львівщину.

Про на своїх сторінках у соцмережах повідомляють мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Внаслідок ворожої атаки:

  • є загоряння житлових будинків у Львові на площі Соборній та вулиці Червоної Калини;
  • внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади;
  • є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані.

Козицький зазначає, що пошкоджень, зокрема, зазнала памʼятка архітектури національного значення — Ансамбль Бернардинського монастиря:

Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці.

Наслідки російських атак по Львову, фото: Андрій Садовий

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

