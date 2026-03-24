Последствия российской атаки во Львов, фото: Андрей Садовый
У лікарнях Львова наразі 26 постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників.
Про це сьогодні, 24 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Андрій Садовий за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.
Найважливіше, що ніхто не загинув, — наголосив Садовий.
Зафіксовано такі наслідки:
- у Галицькому районі пошкоджено будинок на площі Соборній, 3 — це пам’ятка архітектури національного значення. Постраждали 17 квартир. На вул. Бандери пошкоджено чотири будинки — вибито 23 вікна. Шість квартир потребують відселення. Чотири сімʼї вже тимчасово поселили в готелі;
- у Сихівському районі пошкоджено 19 багатоквартирних будинків. Вибито понад 1,3 тис. вікон. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 — два влучання. Це чотири підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців. У будинку наразі немає газу та електропостачання.
Також пошкоджено комунальний транспорт:
- вибито 30 вікон, два лобових, вирвано п’ять люків;
- попередні збитки — близько 650 тис. грн. Стан електроніки ще з’ясовують.