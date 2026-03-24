Последствия российской атаки во Львов, фото: Андрей Садовый

У лікарнях Львова наразі 26 постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників.

Про це сьогодні, 24 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Андрій Садовий за результатами засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.

Найважливіше, що ніхто не загинув, — наголосив Садовий.

Зафіксовано такі наслідки:

у Галицькому районі пошкоджено будинок на площі Соборній, 3 — це пам’ятка архітектури національного значення. Постраждали 17 квартир. На вул. Бандери пошкоджено чотири будинки — вибито 23 вікна. Шість квартир потребують відселення. Чотири сімʼї вже тимчасово поселили в готелі;

у Сихівському районі пошкоджено 19 багатоквартирних будинків. Вибито понад 1,3 тис. вікон. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 — два влучання. Це чотири підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців. У будинку наразі немає газу та електропостачання.

Також пошкоджено комунальний транспорт: