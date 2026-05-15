Андрей Садовый, фото: «Украинская правда»

Садового во Львове облили неустановленной жидкостью — полиция

15 мая 2026, 12:53
У Львові на площі Ринок сьогодні, 15 травня, близько 10.40 перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Андрія Садового невстановленою рідиною.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.

Особа зловмисника вже встановлена — ним виявився 46-річний львів’янин.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі повідомляє, що задвого, за його інформацією, облили водою.

Источник: Ракурс


