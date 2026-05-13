Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Івано-Франківську (ВІДЕО)

13 тра 2026, 17:56
Російський безпілотник 13 травня влучив у житлову багатоповерхівку в Івано-Франківську.

Пошкоджено житловий будинок на вулиці Коновальця. Попередньо відомо, що обійшлося без жертв. Є постраждалі. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі, а травмованим надається медична допомога. Про це міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у Facebook.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук поінформувала у Telegram, що у постраждалих травми не важкі.

Нагадаємо, 13 травня Росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку. Під прицілом ворога західні області.

У Рівненській області зафіксовано влучання по житловому будинку. Наразі відомо про трьох загиблих та шістьох поранених осіб. Троє мирних мешканців постраждали внаслідок обстрілу Хмельницького. У Черкаській області відомо про трьох травмованих.

Крім того, вибухи гриміли у Волинській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Львівській, Закарпатській та низці інших областей.

Джерело: Ракурс


