На території Надвірнянського району Івано-Франківської області сапери ДСНС вчора, 7 травня, виявили та знищили 659 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
7 травня сапери ДСНС Прикарпаття працювали на території Надвірнянського району, у селі Поляниця Поляницької громади. На відкритій місцевості було виявлено та знищено 659 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, — розповів у відомстві.
Серед знищених вибухонебезпечних предметів:
- 649 протитанкових кумулятивних гранат;
- 10 мінометних мін калібру 50 мм.
Рятувальники наголошують — у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:
- не торкайтеся їх;
- не переносьте;
- не намагайтеся самостійно їх знищити;
- негайно телефонуйте за номером 101.