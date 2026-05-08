7 травня сапери ДСНС Прикарпаття працювали на території Надвірнянського району, у селі Поляниця Поляницької громади. На відкритій місцевості було виявлено та знищено 659 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, — розповів у відомстві.